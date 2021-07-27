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قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن عقار الوراق المنهار

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، آخر مستجدات انهيار عقار الوراق، مشيرًا إلى أن العقار صدر بحقه قرار ترميم في 30 مايو الماضي.

وقال "بدران" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن زوجة مالك العقار المنهار في حالة جيدة، موضحًا أنها مصابة ببعض الكدمات وجرح بسيط في الرأس بعد نجاح رجال الحماية المدنية في انتشالها من تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن مالك العقار لم يتعجل في إجراءات الترميم، لافتًا إلى أنه تم إخلاء 5 عقارات مجاورة له على سبيل الاحتياط للتعرف على مدى تأثرها بالانهيار الذي حدث.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، أنه وفق المعاينة المبدئية للجنة المشكلة فإن هناك أربع عقارات لم تتأثر بانهيار العقار، باستثناء الملاصق له الذي حدث له بعض التصدعات نتيجة الانهيار وفي انتظار إزالة أنقاض العقار المنهار قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

هذا وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم. وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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