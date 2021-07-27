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باريس سان جيرمان يفقد راموس في كأس الأبطال الدولية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
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لم يكد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس يعلن انتقاله إلى سان جيرمان الفرنسي قادماً من ريال مدريد، حتى طاردته لعنة الإصابة بعدما أعلن نادي العاصمة الثلاثاء إصابته في ربلة الساق، ما سيحرمه من المشاركة في مباراة كأس الأبطال في كرة القدم.

وأوضح النادي الباريسي في بيان أن قلب دفاعه الإسباني في مرحلة التعافي التدريجي بعد إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليسرى خلال خضوعه للتمارين نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع عودته للتدريب خلال أسبوع.

ويواجه سان جيرمان الفائز بمسابقة كأس فرنسا في الموسم المنصرم، بطل الدوري المحلي ليل الأحد خلال كأس الأبطال التي ستقام في تل أبيب.

وانتقل مدافع ريال مدريد السابق إلى ملعب "بارك دي برانس" في 8 يوليو مقابل صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة مدريد.

ووقع المدافع، في سن الخامسة والثلاثين، والفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات من بين عدة ألقاب مع النادي الإسباني، عقداً سيرتدي بموجبه قميص سان جيرمان لمدة موسمين، وتحديداً حتى عام 2023.

وسيغيب راموس، الفائز بمونديال 2010 وبكأس أوروبا 2008 و2012، أيضاً عن المباراة الودية الخامسة التحضيرية لسان جرمان الذي يشرف على تدربيه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أمام فريقه السابق إشبيلية الثلاثاء.

باريس سان جيرمان يفقد راموس في كأس الأبطال الدولية
باريس سان جيرمان يفقد راموس في كأس الأبطال الدولية

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