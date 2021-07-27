وزير التضامن عن معرض ديارنا: "كورونا خلت الناس تبدع أكتر"

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كواليس افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى أن المعرض أخذ في السنوات اللاحقة شهرة واسعة.



قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء إن معرض ديارنا نتاج أعمال الأسر المنتجة منذ ما يقرب من 57 عاما؛ حيث بدأ الأمر بمجموعة من الأسر تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي سواء بالتدريب أو الماكينات والأصول الإنتاجية أو منافذ صغيرة لعرض المنتجات.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تدعم الصناعات الحرفية والحرف اليدوية والتراث والتسويق لها، معلقة: "مش بنسيب أي قطاع جغرافي إلا لما نروح ليه".



وتابعت: "الصناعات الصغيرة طورت نفسها معتمدة على التطور التكنولوجي، معلقة: "كورونا خلت الناس تبدع أكتر وأكتر.. وقبلها كان في طفرة وحنين للعودة إلى الماضي للمشغولات اليدوية والحرف البسيطة.



وأكدت على أن الوزارة تجوب محافظات الجمهورية لدعم الأسرة المنتجة وتقديم كل ما يلزم لهم من دعم فنى ومادى ومعلوماتي، لافتة إلى أن عدد الأسر المنتجة 14 ألف أسرة بمعرضي ديارنا وتراثنا ووراء كل أسرة عدد يتراوح ما بين 20 – 150 فرد.

