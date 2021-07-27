المركز الإعلامي للكنيسة ينظم اللقاء السابع للمنسقين الإعلاميين

نظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، اللقاء العام السابع للمنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكرازة المرقسية، في مَقَرَّي المركز، ومعهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.



بدأ اللقاء، الذي حضره عدد كبير من المنسقين، بالقداس الإلهي، تبعته شروح عن أنشطة المركز الإعلامي وقطاع التدريب، وقناة COC، وأساسيات كتابة الخبر، كما تضمن اليوم حوارات ونقاشات حول دور المنسقين في دعم أنشطة المركز في إيبارشياتهم وأديرتهم.