عماد الدين حسين: الدور الرقابي للبرلمان "معقول" لكن ليس بالقدر المأمول

علق الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشورى، على انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، قائلًا:" لدي انطباع إيجابي في مجمل تقيي حول أداء البرلمان، مقارنة بأداء البرلمان خلال السنوات الماضية، حيث إتسم أداء البرلمان بالهدوء والفعالية، ولم يكن هناك صدامات أو قوانين تثير صخبًا وجدلًا خلال دور الانعقاد"



وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الثلاثاء، أن معظم القوانين كانت مهمة ولم تكن مثيرة للصخب والجدل، ولم تثير الاستياء فمعظم الاشياء والملفات مرت بهدوء، ولم يكن هناك ما يعكر صفو العلاقة بين الشعب والنواب والاداء كان أكثير رشدًا



وأشار إلى أن البرلمان الحالي ضم في طياته حجم معارضة أكثر بكثير من المجلس السابق نظريًا، مقارنة بالبرلمان السابق، لكن الفارق رغم زيادة عدد الاحزاب المعارضة أن الاداء إتسم فيه بالواقعية والهدوء بشكل أكبر



. وحول الاداء الرقابي، قال عماد الدين حسين،: "الأداء معقول، لكن ليس بالقدر المطلوب، فقد إعتدنا في البرلمانات السابقة على عدد أكبر من الاستجوابات، وسحب الثقة من اعضاء الحكومة أو على الاقل تصويب مسار صحيح تم استدعاء عدد كبير من الوزراء، لكن الاداء كان لطيف رغم بداية البرلمان الساخنة" موضحًا أن اللجان النوعية شهدت سخونة في كثير من النقاشات بأكثر من الجلسات العامة لكن لم ينقل هذا للراي العام بشكل واضحًا

