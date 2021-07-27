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الأول على الدبلوم الصناعي: كنت بشتغل أثناء الدراسة.. وشرفت نفسي وأهلي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب الطالب محمد منصور زهري، الأول على الدبلوم الفني الصناعي، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مدارس الدبلوم الفني الصناعي.

وقال "محمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أنا كنت بشتغل أثناء الدراسة، وناوي ادخل معهد فني صناعي واستكمل دراستي".

وأضاف " أهلي وأصحابي وقرايبي كلهم كلموني وفرحانين باللي عملته، والمهندسين اللي بشتغل معاهم كلموني وأنا مبسوط إني شرفت نفسي وشرفتهم".

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني حيث قامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 50% من مناهج التعليم الفني ضمن تطوير المنظومة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.

وأكد أنه وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق وكذلك المهن التي لم يعد هناك حاجة لها، كما أن القطاع الخاص أوضح التخصصات والمواد العلمية المطلوبة والتي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.

وأوضح أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهناك 26 مدرسة على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات.

واختتم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب سوف يلتحق بالعمل خلال دراسته، منوها بأن الأقبال على المدارس الفنية 10 أضعاف المطلوب.

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