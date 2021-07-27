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صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في آسيا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
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 قلص صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو للعام الحالي في الاقتصادات الناشئة في آسيا بسبب طفرة في الإصابات بسلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وبطء حملات التطعيم.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، تكهن صندوق النقد بأن الاقتصادات الناشئة في آسيا ستنمو 7.5% هذا العام، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية من توقعاته السابقة في أبريل.

وقلص صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في الهند بمقدار ثلاث نقاط إلى 9.5%، كما خفض توقعاته للنمو في مجموعة آسيان-5، التي تضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، بمقدار 0.6 نقطة إلى 4.3%.

وعدًل الصندوق توقعاته للنمو في الصين هذا العام بالخفض بمقدار 0.3 نقطة إلى 8.1% بسبب تباطؤ في الاستثمارات العامة والدعم المالي.

وبالنسبة للعام 2022، زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة في آسيا بمقدار 0.4 نقطة إلى 6.4%.

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