لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز



كشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، آخر التطورات الصحية للفناة ياسمين عبد العزيز



وقال "الحديدي": "ياسمين عبد العزيز تتعافى ببطأ، والتعافي مش سهل، وما لدينا من معلومات لن نستطيع الافصاح عنه"



ولفت إلى أن الفنان أحمد العوضي زوج "عبد العزيز" سيتحدث عن كل تفاصيل ما حدث لزوجته الفنانة ياسمين، وسنترك له هذا الأمر، معقبة:"هي بتتعافى براحة، بعدما خرجت من العناية المركزة"

