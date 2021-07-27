لميس الحديدة تعلن انتهاء برنامجها "كلمة أخيرة"





أعلنت الإعلامية لميس الحديدي انتهاء الموسم الأول من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مشيرة إلى أن البرنامج سيتوقف خلال شهر أغسطس لمدة شهر على أن يعود مجددًا مطلع سبتمبر المقبل.

تابعت الحديدي عبر حلقة اليوم من البرنامج: "اليوم حلقة نهاية الموسم الأول من برنامج كلمة اخيرة، والذي بدأ في أكتوبر، نستأذن المشاهدين في أن نأخذ شهر أغسطس إجازة وهي إجازتي السنوية المعتادة منذ أن بدأت عملي في مجال الإعلام على أن نعود أول سبتمبر.

كشفت الإعلامية أنه خلال شهر أغسطس ستبقى مواعيد البرنامج كما هي وستشمل إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم، قائلة: "أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول وسيتم تجميع حلقات وفقرات مجمعة".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.



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