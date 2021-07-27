عاجل.. شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو





يستعد المنتخب المصري الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب لمواجهة نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية.





تشكيل منتخب مصر ضد أستراليا بطوكيو





ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد أستراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات في تمام الساعة الواحدة من مساء غد الأربعاء.





وتنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد أستراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة.





وخسر الفراعنة أمام الأرجنتين بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات بينما حقق منتخب إسبانيا فوزه الأول بتخطى أستراليا بهدف نظيف.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المخضرم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تشكيل الفراعنة أمام أستراليا كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح





خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور





خط الوسط الهجومي: طاهر محمد - رمضان صبحي





مهاجم: أحمد ياسر ريان.



