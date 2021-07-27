رسمياً.. بوروسيا دورتموند يعلن ضم الهولندي دونييل مالين حتى 2026

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إتمام تعاقده مع الهولندي الدولي دونييل مالين، لاعب أيندهوفن.





ووقع مالين -22 عاما- على عقد يبقيه بدورتموند حتى 2026 ومن المنتظر أن يملأ الفراغ الذي تركه جادون سانشو، الذي انتقل لمانشستر يونايتد.





وقال مايكل زورك المدير الرياضي في دورتموند :" دونييل يتمتع بإمكانيات هجومية رائعة، ويشع قوة تهديفية، ولديه قدرة إبداعية جيدة كما أن لديه سرعة كبيرة".





ووفقا لتقارير إعلامية، فإن دورتموند، الذي فاز بكأس ألمانيا، سيدفع أقل من 30 مليون يورو (7ر35 مليون دولار) مقابل مالين، بالإضافة إلى مكافآت إضافية محتملة. وانضم اللاعب بالفعل لمعسكر الفريق في باد راكاز بسويسرا يوم الأحد الماضي.





وقال مالين :" إن بوروسيا دورتموند أحد الفرق الكبرى في أوروبا. وأتوق للتواجد في الملعب مع زملائي الجدد، وأن استطيع التنافس مع أفضل اللاعبين".





وسجل اللاعب 27 هدفا في 45 مباراة لفريق أيندهوفن في الموسم الماضي.



