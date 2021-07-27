Advertisements

رسمياً.. بوروسيا دورتموند يعلن ضم الهولندي دونييل مالين حتى 2026

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إتمام تعاقده مع الهولندي الدولي دونييل مالين، لاعب أيندهوفن.

ووقع مالين -22 عاما- على عقد يبقيه بدورتموند حتى 2026 ومن المنتظر أن يملأ الفراغ الذي تركه جادون سانشو، الذي انتقل لمانشستر يونايتد.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي في دورتموند :" دونييل يتمتع بإمكانيات هجومية رائعة، ويشع قوة تهديفية، ولديه قدرة إبداعية جيدة كما أن لديه سرعة كبيرة".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن دورتموند، الذي فاز بكأس ألمانيا، سيدفع أقل من 30 مليون يورو (7ر35 مليون دولار) مقابل مالين، بالإضافة إلى مكافآت إضافية محتملة. وانضم اللاعب بالفعل لمعسكر الفريق في باد راكاز بسويسرا يوم الأحد الماضي.

وقال مالين :" إن بوروسيا دورتموند أحد الفرق الكبرى في أوروبا. وأتوق للتواجد في الملعب مع زملائي الجدد، وأن استطيع التنافس مع أفضل اللاعبين".

وسجل اللاعب 27 هدفا في 45 مباراة لفريق أيندهوفن في الموسم الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم بوروسيا دورتموند يعلن ضم الهولندي الهولندي دونييل مالين حتى 2026

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

منذ ثلث ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ ساعتين و 12 دقيقة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ أقل من ساعتين

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند يرد على أنباء رحيل سانشو لمانشستر يونايتد

بوروسيا دورتموند يحسم مصير جادون سانشو

ليفربول يسعى لضم بديل صلاح في يناير

دورتموند يصدم مانشستر يونايتد ويؤكد بقاء سانشو

بوروسيا دورتموند يحدد بديل سانشو

بوروسيا دورتموند يرصد مالين وديباي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:15 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

08:03 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان