تامر أمين ممازحًا وزيرة التضامن: حطوا همزة فوق الأُسر.. والأخيرة ترد

مازح الإعلامي تامر أمين، الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي على الهواء أثناء حديثهما حول معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية للأسر المنتجة.



وقال "أمين" خلال برنامجه" أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على لوحة المعرض المكتوب فيها الأسر المنتجة بشكل غير صحيح موجها حديثه للوزيرة: "ياريت حضرتك توجهي يشيلوا الهمزة من تحت الألف لفوق الألف".



وردت الدكتورة نيفين القباج ضاحكة حيث قالت: "شلناها.. إحنا عندنا مشكلة في الهمزة والياء.. إحنا نقدر اللغة العربية وكاتبين اللوحات بالخط الكوفي.. ومعذرة للغتنا العربية".

