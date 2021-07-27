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لميس الحديدي: أتمنى "الإبراشي" ياخد حبوب الشجاعة ويرجع

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وجهت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، رسالة للإعلامي وائل الابراشي، قائلة: "أنا مفتقداك كثيرًا على الشاشة"

وقالت "الحديدي" إن "الإبراشي" خرج من المستشفى وجلس في المنزل، ويتعافى من أثار الفيروس، معقبة:" وائل متردد في العودة للعمل، وانا أتمنى ياخد حبوب الشجاعة والقوى ويبتدي يخرج وينزل، ويرجع للعمل، لان في العمل شفاء للروح، احنا حياتنا في الشغل، احنا زي السمك بنتنفس في الشغل، علاقتنا في الشغل مش وظيفة، دا جزا من حياتنا"

وأشار إلى أن الابراشي من الزملاء الذين حفروا مكانهم بصعوبة، معقبة: "احنا منتظرينك اخرج واشتغل، ومش لازم تكون في كامل ليقاتك، ممكن حلقة ورا حلقة تساعد في الشفاء والاستشفاء، رسالتك وصلتي، وكل الناس بتحبك وبتسأل عنك".

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