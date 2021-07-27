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لميس الحديدي: ما حدث لـ إيمان الحصري لا يتحمله بشر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وجهت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، رسالة للإعلامية إيمان الحصري،، قائلة: "أنا عارفة أن اللي إنتي عديتي بيه ما يستحملوش بشر، وتفاصيل حالتك لن أعلن عنها".

وتمنت"الحديدي"، الشفاء لـ "الحصري" العاجل، قائلة: "أتمنى ليكي تخلصي الكذا العملية اللي فاضلة على خير، وأتمنى تعديها عشان مشاهديكي، وعشان اللي بيحبوكي، وأولادك".

يذكر أن إيمان الحصري أجرت عملية جراحيه،الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة، نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى،والخضوع لعدة عمليات جراحيه أخري، في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولي، كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخري.

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الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز مصر لميس الحديدي ايمان الحصري

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