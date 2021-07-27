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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:02 م
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء الموافق 28/7/2021، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس غدا الأربعاء 28/7/2021 في مصر
قالت "الأرصاد" إن طق الغد شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.
وتابعت، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
وعن حالة البحر المتوسط، قاتل "الأرصاد" إنها ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة غدًا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر
القاهرة 37 26
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 35 24
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 25
بلطيم 33 24
مطروح 31 25
السلوم 34 22
سيوة 39 23
بورسعيد 32 26
دمياط 32 24
الزقازيق 37 25
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 26
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 38 25
نخل 37 21
نويبع 40 29
طابا 35 24
كاترين 33 21
الطور 37 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 26
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبو سمبل 40 27
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27
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