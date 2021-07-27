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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:02 م
حالة الطقس - صورة أرشيفية
حالة الطقس - صورة أرشيفية
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء الموافق 28/7/2021، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس غدا الأربعاء 28/7/2021 في مصر

قالت "الأرصاد" إن طق الغد شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وتابعت، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وعن حالة البحر المتوسط، قاتل "الأرصاد" إنها ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 32 26

دمياط 32 24

الزقازيق 37 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 26

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 35 24

كاترين 33 21

الطور 37 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27   

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