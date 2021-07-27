نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء الموافق 28/7/2021، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر.





حالة الطقس غدا الأربعاء 28/7/2021 في مصر





قالت "الأرصاد" إن طق الغد شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.





وتابعت، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.





وعن حالة البحر المتوسط، قاتل "الأرصاد" إنها ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة غدًا الأربعاء 28/7/2021 في مدن ومحافظات مصر





القاهرة 37 26





الإسكندرية 32 25





وادي النطرون 35 24





طنطا 36 24





شبين الكوم 36 25





دمنهور 34 25





بلطيم 33 24





مطروح 31 25





السلوم 34 22





سيوة 39 23





بورسعيد 32 26





دمياط 32 24





الزقازيق 37 25





المنصورة 35 25





الإسماعيلية 38 24





السويس 37 26





العريش 34 24





رفح 33 24





رأس سدر 38 25





نخل 37 21





نويبع 40 29





طابا 35 24





كاترين 33 21





الطور 37 26





شرم الشيخ 39 29





الغردقة 39 29





مرسى علم 38 27





الفيوم 37 25





بني سويف 37 25





المنيا 37 24





أسيوط 38 25





سوهاج 39 26





قنا 40 26





الأقصر 41 27





أسوان 42 28





إدفو 42 27





أبو سمبل 40 27





الوادي الجديد 40 25





شلاتين 38 26





أبو رماد 37 26





حلايب 35 27



