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بقبلة من الكتف.. الفيديو الأول من حفل زفاف هاجر أحمد يشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:11 م
مي مرسي
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نشرت الصفحة الرسمية لموقع عرب وود الفيديو الأول لحفل زفاف الفنانة هاجر أحمد.

وظهر الثنائي هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد في فيديو رومانسي حيث قبل كتفها كما حرص على حضنها أول حضن بفستان الزفاف.

تحتفل اليوم الثلاثاء الفنانة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال ألحمد الحداد، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في فندق كيمبسنكي بالتجمع الخامس، حيث وجهت "أحمد" الدعوة لعدد من الفنانين.

واحتفلت هاجر أحمد في 8 يوليو، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، بمسجد الشرطة.

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