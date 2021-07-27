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الاتحاد الأفريقي يعرب عن تعازيه لغرق 57 قبالة سواحل ليبيا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي السفيرة أميرة الفاضل، اليوم الثلاثاء، عن حزنها العميق بعد حادث غرق 57 شخصاً قبالة السواحل الليبية أمس الاثنين.


وقالت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "أحزنتني الأنباء المأساوية عن وفاة 57 من الأفارقة قبالة سواحل ليبيا.. بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أتقدم بأحر التعازي لأسرهم".


وأكدت التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعم ليبيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في إيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية التي تشهدها القارة من بينها إعادة توطين اللاجئين وإعادة القبول والإدماج في مجتمعاتهم لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسي بحسب قولها.


ودعت الشركاء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والاتحاد الأوروبي لتحمل مسئولياته في استمرار دعم الاتحاد الأفريقي لضمان حماية الأرواح البشرية.

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