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"الجيزة" تعلن مد فترة تلقي طلبات حجز الجبانات
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:53 ص
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن مد فترة استقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة خلال المدة من يوم ٢٧ / ٦/ ٢٠٢١ إلى ٢٦ /٧ /٢٠٢١ .
وقررت المحافظة مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة وذلك حتى يوم ٢٩ / ٧ /٢٠٢١ للتسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.
يذكر أنه قد تقدم عدد ٨٢٦٤ مواطنًا لسحب كراسات الشروط خلال الفترة من ٢٣ / ٥ /٢٠٢١ وحتى ١٣ / ٦ /٢٠٢١ كما تقدم للحجز أكثر من ٥٣٥٠ مواطنًا.
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