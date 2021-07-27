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وزيرة التضامن: هدفنا بـ "حياة كريمة" تنمية الحجر والبشر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة منهج حياة وأحد أهم أهداف التنمية المستدامة التي يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقها، موضحة:"المبادرة تجمع 17 هدف وضعته الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهى منهج حياة تتوفر لكل مصرى ومصرية وتحمل أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء أن مبادرة حياة كريمة هدفها تنمية الحجر والبشر في أنن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة تعد صحوة وطنية تعيد تجديد الانتماء للوطن.

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مبادره حياه كريمه

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