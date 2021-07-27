رئيس قناة السويس يكشف موعد عمل الكراكة "حسين طنطاوي"

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوى" تمتلك قدرات تكنولوجية عالية، تمنحها القدرة للعمل في التربة الصخرية، إلى جانب التكريك بقدرة 3600 متر مكعب الساعة، والعمل في أعماق من 8 – 35 مترا.





وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوى" تعتبر هي الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط، ومرحلة تشغيلها ستستمر لمدة شهر قبل الاستلام.





وذكر أن كل مرحلة تمتد لـ 10 أيام عمل تكريك في أنواع مختلفة من التربة الرملية والصخرية وأخرى أكثر صلابة، وتعمل الكراكة لمدة 72 ساعة متواصلة للتأكد من قدراتها.



وأشار إلى أنه جارى توسيع وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، معقبًا:"نحن بدأنا العمل في المشروع 10 مايو الماضي، وتم تخصيص 24 شهرا في عملية التوسعة والتعميق والتكريك لـ 40 كيلومترا من الجنوب، والآن بعد وصول الكراكة حسين طنطاوى ودخولها الخدمة الشهر المقبل، سيتم تقليل المدة وقد تصل إلى 20 شهرا فقط".