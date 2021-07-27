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"ربيع" يكشف تفاصيل الكراكة "طنطاوي" تحفر في الصخر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة "طنطاوي" من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط، وتعمل في عمق يصل لـ35 متر، وتعتبر من الكراكات المتميزة، خاصة أنها تعمل في القاع الصخري.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن مصر كانت تؤجر الكراكات التي تعمل في القاع الصخري عند إجراء أي توسعة في قناة السويس في الجنوب، وكان يتم دفع هذا الإيجار بالدولار، ولكن الآن أصبحتنا نملك التقنية اللازمة لهذا الأمر.

ولفت إلى أن الهيئة ستحتفل بانضمام كراكة المشير طنطاوي من خلال رفع علم مصر على الكراكة، وسيكون الاحتفال جيد بإذن الله، خاصة إذا حضر المشير حسين طنطاوي هذا الاحتفال.

"ربيع" يكشف تفاصيل الكراكة "طنطاوي" تحفر في الصخر
"ربيع" يكشف تفاصيل الكراكة "طنطاوي" تحفر في الصخر

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