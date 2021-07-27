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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع سعر الدولار بنهاية التعاملات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
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ارتفع الذهب الثلاثاء 27 يوليو، مع تراجع الدولار وهبوط العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية، لكن مكاسب المعدن النفيس قيًدها حذر بين المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الفدرالي الذي قد يقدم تفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التحفيز.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1799.60 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.13%.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتسجل عند التسوية 1799.80 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.23%، وهو ما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وهبط أيضا العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وانحصر المعدن النفيس في نطاق تداول ضيق في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تخطى لفترة وجيرة مستوى 1830 دولارا، مع فشله في الاستفادة من تراجع عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.8% إلى 24.71 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1052.50 دولار بينما نزل البلاديوم 1.8% إلى 2609.50 دولار.

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