تفاصيل تدريبات برشلونة اليوم الثلاثاء

تدرب فريق برشلونة اليوم الثلاثاء، في مدينة جوان غامبر الرياضية، لينهي بذلك الحصة التدريبية الأولى من يوم عمل تدريبي مزدوج سيُستأنف مرة أخرى في المساء.



وأدار الحصة التدريبية الصباحية المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي عمل من جديد مع نفس العناصر التي شاركت في تدريب الإثنين، بما في ذلك قلب الدفاع الأوروجوائي رونالد أراوخو، الذي استهل ثاني أيام فترته التحضيرية بعد عودته وانضمامه إلى قائمة الفريق.



وسيجري فريق برشلونة الحصة التدريبية الثانية في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمرافق مدينة جوان غامبر في سان خوان ديسبي.