تعرف على موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي أسوان، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 17، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.









وسيلعب اللقاء يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.









يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.









وفي المقايل يحتل نادي أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 14 لقاء.