Advertisements

عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الشارقة اليوم الثلاثاء عن ضم المهاجم بن مالانغو من الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاثة مواسم.

وتوج مهاجم الكونغو الديمقراطية بكأس الاتحاد الأفريقي مرتين مع مازيمبي والرجاء في 2017 و2021 وكان هداف النسختين.

وقال مالانغو عبر حساب الشارقة على تويتر "حققت كل الألقاب مع الفرق الأفريقية التي لعبت بها، والآن أنا في تحد جديد واتطلع للمزيد من الألقاب".

وسيعوض مالانغو انتقال المهاجم البرازيلي إيجور كورونادو إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف.

كما تعاقد الشارقة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري متأخراً بتسع نقاط عن الجزيرة البطل وتوج باللقب في 2019، مع لاعب الوسط البرازيلي برنارد من إيفرتون الإنجليزي ومواطنه كايو لوكاس جناح بنفيكا البرتغالي استعداداً للموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك المصري كان يسعي للتعاقد مع مالانجو، إلا أن الشارقة الإماراتي استطاع أن يحسم الصفقة لصالحه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مالانجو كبري صفقاته الصيفية صفقاته الصيفية الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مرشح لـ الأهلي والزمالك.."مالانجو" هداف مازيمبي.."أرقام مذهلة وقدرات خارقة"

رسميا.. الرجاء يتعاقد مع الكونغولي بين مالانجو

حقيقة تعاقد الهلال مع نجم الشارقة الإماراتي

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا

الـ "ريمونتادا" تُسيطر على تفكير الترجي وصن داونز قبل مواجهة الزمالك والأهلي

كل ما تريد معرفته عن لقاء مازيمبي والرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:15 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

08:03 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان