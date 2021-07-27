عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

أعلن الشارقة اليوم الثلاثاء عن ضم المهاجم بن مالانغو من الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاثة مواسم.



وتوج مهاجم الكونغو الديمقراطية بكأس الاتحاد الأفريقي مرتين مع مازيمبي والرجاء في 2017 و2021 وكان هداف النسختين.



وقال مالانغو عبر حساب الشارقة على تويتر "حققت كل الألقاب مع الفرق الأفريقية التي لعبت بها، والآن أنا في تحد جديد واتطلع للمزيد من الألقاب".



وسيعوض مالانغو انتقال المهاجم البرازيلي إيجور كورونادو إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف.



كما تعاقد الشارقة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري متأخراً بتسع نقاط عن الجزيرة البطل وتوج باللقب في 2019، مع لاعب الوسط البرازيلي برنارد من إيفرتون الإنجليزي ومواطنه كايو لوكاس جناح بنفيكا البرتغالي استعداداً للموسم الجديد.





يذكر أن الزمالك المصري كان يسعي للتعاقد مع مالانجو، إلا أن الشارقة الإماراتي استطاع أن يحسم الصفقة لصالحه.