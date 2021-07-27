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قطاع الأعمال: سننتج سيارة مصرية تعمل بالكهرباء بنسبة 100%

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أطلعوا رئيس الجمهورية على تطوير تكنولوجيا السيارات عن طريق شراات مع شركات مصرية.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم تطوير الميكروباصات والسيارات التي تعمل بالكهرباء.

وتابع: "نسعى لإنتاج سيارة مصرية تعمل بالكهرباء بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة "، موضحًا أنه حتى الآن تم إغلاق وتصفية 3 شركات، ولا يتوقع أن تزيد الشركات التي ستغلق على أصابع اليد الواحدة.

واستكمل وزير قطاع الأعمال: "لن نطرح شركة خاسرة في البورصة، والشركات الرابحة فقط هي التي ستطرح".

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