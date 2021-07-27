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توضيح هام من رامي رضوان بشأن شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد انتشار شائعة وفاتها مؤخرًا.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "يمكن كنت قاسي في الدعاء اللي قولتله وأنا لا أتمنى أن يفقد أي حد عزيز عليه ولكن أنا لم أعمم وخصيت من نشر الخبر".

وأضاف "أنا كنت محدد في مهنة الصحافة أو الإعلام التحقق من الخبر خاصة المتعلق بخبر الوفاة ضرورة، لأن هذا ليس خطأ شخصي، دي أرواح ناس وتأثيره النفسي بشع وكارثي".

وتابع "فكرة المهنية ضرورة وأرجو من الصحفيين محدش يزعل مني وأنا اتكلمت عن اللي نشر فقط، الموضوع شديد الصعوبة ومجهود كبير أرجو من الإعلاميين والصحفيين بلاش نجري في نشر خبر زي ده".

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وفاة دلال عبد العزيز مصر المصريين في أولمبياد طوكيو

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