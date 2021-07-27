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احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:36 م
الإعلامية دينا يحيى
الإعلامية دينا يحيى
الفجر الفني
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قدمت الإعلامية دينا يحيى، السبت الماضي، إحدى حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي أحياه كل من الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور والفنان محمد الشرنوبي، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

أوضحت "دينا" أنها لأول مرة تقوم بتقديم حفل في السعودية، لكن تنظيم شركة "بنش مارك" للحفل كان احترافي للغاية مع الالتزام بكل إجراءات التباعد الاجتماعي.

 

أضافت أن ما شجعها للحفل هو حبها للمملكة السعودية، وتحمسها للتعاون مع الهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة، ووجود أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي، حيث كانت كواليس الحفل معهم ممتعة.

 

وأكدت أن دور الهيئة العامة للترفيه في تنشيط الحركة الفنية في المملكة السعودية والوطن العربي، أصبح فعالا وبارزا خصوصا في ظل ظروف كورونا سواء بإنتاج أعمال فنية متنوعة ومختلفة أو إقامة حفلات ناجحة كحفلات صيف جدة، وأن مايشجع هذا النجاح هو الاستقبال الجيد من الجمهور السعودي.

 

أردفت أن الجمهور السعودي أصبح متحمس ومتعطش جدا لمشاهدة فن حقيقي، وظهر ذلك خلال ترحيبهم بالفنانين المشاركين بالحفل، وأيضا خلال التعاون بين الهيئة العامة للترفيه وجهات الإنتاج الفني المصرية مؤخرا، كما أنها ترى أن هذا التعاون سيزداد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

 

يشار إلى أن الإعلامية دينا يحيى، عملت في عدد من القنوات كـ"mbc مصر" و"dmc"، وكُرِمت كأفضل إعلامية عربية من دولة الكويت.

احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة
احترافية بامتياز.. الإعلامية دينا يحيى توجه الشكر للشركة المنظمة لحفلات جدة

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