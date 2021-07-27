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إيساف قمري ينضم لفريق عمل فيلم "العلمين"
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:50 م
الفجر الفني
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أنضم الفنان الشاب ايساف قمري بشكل رسمى إلى أسرة فريق عمل فيلم "العلمين"، الذي يتم تصويره حاليًا، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرون.
وقال ايساف في تصريحات صحفية اليوم، أنه سعيد بالأنضمام لأسرة الفيلم، وشرف كبير له التمثيل فى عمل فني مشرف يضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.
وأضاف ايساف قمرى، أنه بعد غياب مدة طويلة عن الساحة الفنية سيبدأ تصوير عدة افلام جديدة، مشيراً إلى أن فيلم "دم اسود"، الذي شارك فيه لم يتم عرضه بسبب مشاكل إنتاجية، وأن أول أعماله الفنية كان فيلم "خارج الوعي"، وحصل علي مشاهدة كبيرة، ويليه فيلم "حيرة"، وهو يحكي عن شخص أعمي فقد بصره في حادث و"شيطان فيلانتينو"، فهو فيلم يحتوي على مشاهد عديدة من الإثارة والتشويق، يحكي عن شخصية معقدة ومن الصعب فهمه من أول مشاهدة.
الجدير بالذكر أن فيلم "العلمين"، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني، وبطولة خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي.
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