إيساف قمري ينضم لفريق عمل فيلم "العلمين"









أنضم الفنان الشاب ايساف قمري بشكل رسمى إلى أسرة فريق عمل فيلم "العلمين"، الذي يتم تصويره حاليًا، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرون.





وقال ايساف في تصريحات صحفية اليوم، أنه سعيد بالأنضمام لأسرة الفيلم، وشرف كبير له التمثيل فى عمل فني مشرف يضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.





وأضاف ايساف قمرى، أنه بعد غياب مدة طويلة عن الساحة الفنية سيبدأ تصوير عدة افلام جديدة، مشيراً إلى أن فيلم "دم اسود"، الذي شارك فيه لم يتم عرضه بسبب مشاكل إنتاجية، وأن أول أعماله الفنية كان فيلم "خارج الوعي"، وحصل علي مشاهدة كبيرة، ويليه فيلم "حيرة"، وهو يحكي عن شخص أعمي فقد بصره في حادث و"شيطان فيلانتينو"، فهو فيلم يحتوي على مشاهد عديدة من الإثارة والتشويق، يحكي عن شخصية معقدة ومن الصعب فهمه من أول مشاهدة.