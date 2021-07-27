أعلن نادي بيراميدز غياب الجناح الأيسر إسلام عيسي عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاسماعيلي المقرر إقامتها 2 أغسطس (آب) المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 للدوري المصري.



وذكر نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي اليوم الثلاثاء أن إسلام عيسي سيغيب عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري بسبب الإيقاف.



وحصل إسلام عيسى على بطاقة صفراء في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة للاعب ليغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف.