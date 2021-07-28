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دهسته سيارة مجهولة.. النيابة تحقق في مصرع شاب بطريق الأوتوستراد
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:07 ص
داليا عادل
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تباشر نيابة المعادي الجزئية التحقيق في واقعة وفاة شاب إثر دهسه بسيارة أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي، وطالبت بتكثيف جهود المباحث لضبط السائق الهارب.
وكشفت التحقيقات أن الشاب الضحية يدعى "أحمد.م" ويبلغ من العمر 25 سنة، وأثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة كوتسيكا، دهسته سيارة ملاكي مجهولة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وتسليمها لذويه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير، ووجود متوفى بدائرة المعادي بطريق الأوتوستراد.
انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وتبيّن مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي مجهولة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارٍ البحث عن السائق المتهم بدهسه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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