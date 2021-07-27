الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة بإنهاء مهام عدد من المسؤولين

قام قيس سعيد، الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، بإصدار فرمنًا جديدًا بأقالة رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

قرارات جديدة من الرئيس التونسي





وأصدر قيس سعيد قرارات أخرى ‏بإعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وإعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.





وتضمنت القرارات ‏إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، وإنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا.



