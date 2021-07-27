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الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة بإنهاء مهام عدد من المسؤولين

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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قام قيس سعيد، الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، بإصدار فرمنًا جديدًا بأقالة رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
 
قرارات جديدة من الرئيس التونسي  

وأصدر قيس سعيد قرارات أخرى ‏بإعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وإعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

وتضمنت القرارات ‏إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، وإنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا.

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