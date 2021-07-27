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مدرب سويسرا يتفق على قيادة بوردو الفرنسي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم الثلاثاء أن المدرب فلاديمير بتكوفيتش ترك المنتخب الوطني من أجل تدريب فريق بوردو الفرنسي.

وقال الاتحاد السويسري في بيان "ترك المدرب الوطني فلاديمير بتكوفيتش المنتخب السويسري للانضمام الى جيروندان بوردو. نشكرك على سبعة أعوام من النجاح ونتمنى لك كل التوفيق في بوردو!".

وتابع "بعد سبع سنوات على رأس المنتخب السويسري، طلب فلاديمير بتكوفيتش من الاتحاد السويسري لكرة القدم إنهاء عقده الحالي من أجل مواجهة تحدٍ جديد في كرة القدم الفرنسية. وافق الاتحاد السويسري لكرة القدم على هذا الطلب وتوصل الى اتفاق مع المدرب الوطني وجيروندان بوردو، لإنهاء عقده".

وأشار الى أن "الطرفين اتفقا على عدم الكشف عن شروط الاتفاقية" التي سمحت له بفسخ عقده والانتقال الى بوردو.

وكان الاتحاد السويسري أفاد الإثنين أن بتكوفيتش طلب إعفاءه من منصبه من أجل الإشراف على الإدارة الفنية لبوردو.

وفي بيان الثلاثاء، أسِفَ رئيس الاتحاد السويسري دومينيك بلان لقرار بتكوفيتش، مضيفاً "نشعر بالحزن لأن فلاديمير بتكوفيتش سيغادرنا، لكننا ممتنون جداً لفلادو على السنوات السبع الجيدة والناجحة التي منحنا إياها كمدرب. من بين العديد من النقاط البارزة الأخرى في تعاوننا، ستبقى النتائج والعواطف الاستثنائية التي حققتها بطولة أمم أوروبا 2020 الأخيرة في الذاكرة الى الأبد".

وتألق المنتخب السويسري بقيادة المدرب البالغ من العمر 57 عاماً في بطولة أمم أوروبا التي اختتمت في 11 الحالي، حيث نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3)، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي وبركلات الترجيح أيضاً أمام إسبانيا (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وأشرف المدرب الكرواتي-البوسني الأصل على المنتخب السويسري منذ عام 2014.

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