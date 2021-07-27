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قفزة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بالنصف الأول

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير الثلاثاء 27 يوليو إن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تسارعت في النصف الأول من 2021، مع تسبب موجة أكثر برودة في ارتفاع أسعار البيع الحاضر للغاز المسال في آسيا وأوروبا.

وأضافت الوكالة الحكومية أن متوسط الصادرات بلغ 9.6 مليار قدم مكعبة يوميا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 42% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الصادرات زادت أيضا بسبب إضافة طاقة تصديرية جديدة في 2020 .

وقفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي إلى ذروة 31 شهرا في وقت سابق هذا الأسبوع عند 4.102 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، في حين يجري تداول عقود الغاز الأوروبية والآسيوية فوق 12 دولارا و14 دولارا على الترتيب.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال سترتفع إلى 9.56 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 10.15 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022، من مستوى قياسي بلغ 6.53 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020.

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