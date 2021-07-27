عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتلقى الشحات عروضًا من أندية سعودية وإماراتية للرحيل عن الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





وأخطر موسيماني محمود الخطيب المشرف على الكرة ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضه لرحيل حسين الشحات.





وأكد موسيماني للخطيب ولجنة التخطيط حاجته لخدمات اللاعب وأنه واحدًا من العناصر المهمة في تشكيل الفريق الأحمر.





وشدد موسيماني على أنه يثق في قدرات الشحات وأنه عنصر مهمًا في الفريق الأحمر بعدما استعاد اللاعب جزءًا كبيرًا من مستواه في الفترة الماضية.



