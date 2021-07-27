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رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية: شركة مصرية تنفذ مشروع مدينة "كيتوكو" الجديدة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "ساما لوكونديه كينجي"، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، والذي ضم وزراء التخطيط والإسكان، والتخطيط الإقليمي، والتجارة والصناعة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية فى القاهرة، وعددا من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب رئيس وزراء الكونغو عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي تقدمه مصر، موضحاً أن زيارته الحالية تستهدف أيضاً تعزيز التعاون مع شركة "إنكوم"، التي من المقرر أن تنفذ مشروع مدينة "كيتوكو" الجديدة الذي يوليه رئيس الكونغو أهمية خاصة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية، لما يستهدفه من تحقيق نهضة حقيقة في العديد من المجالات والتي ستشمل التطور العمراني والتكنولوجي، وتوفير العديد من فرص العمل، وغيرها.
 
وأعرب "ساما لوكونديه كينجي" عن أمله في الحصول علي دعم مصر لتنفيذ هذا المشروع المهم لبلاده، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات مصر في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشهد زيارته جولة إلى العاصمة الإدارية  للتعرف على حجم الإنجاز المتحقق، والإطلاع على هذه التجربة الرائدة.       
وأضاف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية: "لدينا العديد من المشروعات التي يمكن أن تفيدنا مصر بخبراتها فيها مثل مشروعات البنية التحتية الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذا مشروعات الطرق"، وتابع أن الكونغو تتمتع بمزايا كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً في هذا الصدد إلى استقباله وفدا مصريا لمناقشة الاستثمار في هذا القطاع، واصفاً إياه بالقطاع الاستراتيجي الذي يحتل أولوية كبرى لدى بلاده، لاسيما مع وجود خطة واضحة لتنفيذ مشروع موسع لرقمنة المؤسسات. 

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