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السودان: عبور أكثر من 3 الآف لاجئ إثيوبي للحدود

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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قام أكثر من 3 آلاف لاجئ من إثيوبيا بعبور الحدود السودانية إلى قرية "تايا" في محلية "باسندة" بولاية القضارف "شرق السودان"، مساء أمس، فيما لا يزال تدفق اللاجئين مستمرا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن مصدر مطلع قوله إن هذا الرقم يمثل أكبر عدد من اللاجئين الإثيوبيين الذين عبروا إلى السودان في يوم واحد منذ الموجة الأولى التي شهدها السودان في نوفمبر الماضي، عند اندلاع القتال بين قوات التيجراي والجيش الفيدرالي الاثيوبي.

وأضاف المصدر أن "هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية غربي إثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها".


وأوضح أن السلطات السودانية قامت باستقبال وايواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل "الكومنت" من اقليم "الأمهرا" الإثيوبي، حيث وفرت لهم المأوي المؤقت.

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