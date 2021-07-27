في ذكرى وفاته.. فريد شوقي كان سببًا في توجه توفيق الدقن لأدوار الشر



لُقِبَ بـ"الملك"، و"وحش الشاشة"، و"ملك الترسو"، وحصل على أكثر من 92 جائزة، أبرزها وسام الفنون، الذي سلمه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو الفنان الكبير فريد شوقي، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.



جمعت بين فريد شوقي، وتوفيق الدقن، صداقة قوية وكانت محطة مهمة في حياة "الدقن" نقلته لأدوار الشر.



فبعد رحيل أنور وجدي وقتها أصبح فريد شوقي، يلعب أدوار البطولة الأولى وقال للدقن آنذاك "سأفعل معك كما فعل معي أنور وجدي"، ومنحه أدوارًا في أفلام "سلطان"، و"بورسعيد"، وغيرهما.



وكانت أدوارًا ناجحة جماهيريًا، ومنها تعرف عليه الجمهور من خلال أدوار الشر واللزمات التي كان يضيفها للدور، ومن هنا قدم توفيق الدقن، نمطًا جديدًا ومحبوبًا من الشر.

