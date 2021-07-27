Advertisements

في ذكرى وفاته.. فريد شوقي كان سببًا في توجه توفيق الدقن لأدوار الشر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

لُقِبَ بـ"الملك"، و"وحش الشاشة"، و"ملك الترسو"، وحصل على أكثر من 92 جائزة، أبرزها وسام الفنون، الذي سلمه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو الفنان الكبير فريد شوقي، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

جمعت بين فريد شوقي، وتوفيق الدقن، صداقة قوية وكانت محطة مهمة في حياة "الدقن" نقلته لأدوار الشر.

فبعد رحيل أنور وجدي وقتها أصبح فريد شوقي، يلعب أدوار البطولة الأولى وقال للدقن آنذاك "سأفعل معك كما فعل معي أنور وجدي"، ومنحه أدوارًا في أفلام "سلطان"، و"بورسعيد"، وغيرهما.

وكانت أدوارًا ناجحة جماهيريًا، ومنها تعرف عليه الجمهور من خلال أدوار الشر واللزمات التي كان يضيفها للدور، ومن هنا قدم توفيق الدقن، نمطًا جديدًا ومحبوبًا من الشر.

أخبار تهمك

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم.. كارتيرون يضغط على الزمالك لضم «جلاد الحراس»

منذ ساعة الا ربع

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب فتاوي "علماء المسلمين".. هل تشهد تونس موجات من العنف الإخواني؟

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 3 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

08:03 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان