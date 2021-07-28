وزير قطاع الأعمال: نسابق الزمن لإنتاج سيارة مصرية بمكون محلي بنسبة 80%

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن تعاقد الوزارة مع شركة صينية لإنتاج السيارة الصغيرة "5 راكب"، موضحًا أنه تم استيراد 13 سيارة للتجربة لمدة 3 شهور، لوضع الملاحظات عليها لتطويع المصنع لكي تكون بكفاءة 100%.





وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه مشروع إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة.





وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك مشروعًا آخر متعلق بمصنع النصر للسيارات حيث سيتم إنتاج السيارات التجارية من فئة "14 راكبًا" إلى الأتوبيس فئة "50 راكبا"، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة بحوث مصرية بهدف تعظيم المكون المحلي للمركبات خاصة أن مصر تمتلك عقول رائعة.





وتابع: "تعاوننا مع القطاع الخاص بهدف تصنيع النموذج الأولي ثم التصنيع على المستوى التجاري في شركاتنا وهذا الأهم لأن الوقوف على محرك الكهرباء وأجهزة التحكم يجعلنا نصل لسيارة مصرية بداية من التصميم والمكون المحلي بنسبة تتراوح 75 و80%، معلقًا: "نسابق الزمن لإنتاج هذه السيارات".





وتوقع وزير قطاع الأعمال فتح باب الحجز للسيارات الجديدة مع بدء العام الجديد، مشيرًا إلى أن السيارة ستكون ذات جودة عالية بعناصرها ومواصفتها.



