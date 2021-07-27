الكهرباء تجيب: متى يعمل العداد مسبق الدفع دون رصيد؟ (فيديو)





وأوضح أنه في بداية ظهور هذه العدادات كان لابد للمواطن أن يقوم بالشحن من فروع الكهرباء نفسها ولكن هذا تغير وأصبح هناك إمكانية للشحن من أي مكان.



وأكد أن هناك أوقات صديقة لا يستمر فيها العداد بالعمل حتى بانتهاء الرصيد وهي الأوقات من الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباحًا وأيام الإجازات والعطلات الرسمية، والعداد مع اقتراب انتهاء الرصيد يعطي إنذارًا للمواطن كي يقوم بالشحن.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه سبق وتم مخاطبة الشركة المسئولة عن برنامج شحن الرصيد لتقوم بعمل تحديث واصلاح العطل.





ولفت إلى أنه يتم حاليًا البحث عن بدائل جديدة، فضلًا عن تحريك أكثر من سيارة للذهاب إلى المواطنين حتى لا يكون هناك بطء في الشحن.



كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مشكلة شحن العدادات مسبوقة الدفع في بعض محافظات الصعيد.وقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن البطء في شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع نتيجة وجود مشاكل في البرنامج نفسه وضغط الشحن في هذا التوقيت.وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تحرص على أن تجعل جميع أنواع العدادات لها طريقة وأسلوب الشحن موحد على كل العدادات كنوع من التسهيل.