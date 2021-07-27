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ساموزين ومحمد نور يرقصا مع تامر حسني في حفل زفاف هاجر أحمد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص الفنان ساموزين والفنان محمد نور علي الرقص سويا مع الفنان تامر حسني وذلك أثناء إحياء الأخير حفل زفاف هاجر احمد واحمد حداد بإحدي الفنادق الكبري وسط تصفيق حاد من الحضور.

وبدأ حفل الزفاف برقصة "سلو"  بين العروسين، هاجر أحمد وأحمد حداد، على أنغام أغنية "نشيد العاشقين" التي قدمها الفنان أحمد جمال، خلال حفل الزفاف، كما قدم أيضا عددا من أغانيه ومن بينها "اضحكي".

وكانت الفنانة هاجر أحمد، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من الفنانين منهم حمادة هلال، صبا الرافعى، عبير منير، وخالد منصور.

وتستعد هاجر أحمد لتصوير دورها فى فيلم "زومبى على جنبى" خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى البطولة مع   أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

ساموزين ومحمد نور يرقصا مع تامر حسني في حفل زفاف هاجر أحمد
ساموزين ومحمد نور يرقصا مع تامر حسني في حفل زفاف هاجر أحمد

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