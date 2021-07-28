الكهرباء تكشف حقيقة مشكلة شحن العدادات مسبوقة الدفع في الصعيد (فيديو)

أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مشكلة شحن العدادات مسبوقة الدفع في بعض محافظات الصعيد.



وقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن البطيء في شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع نتيجة وجود مشاكل في البرنامج نفسه وزيادة الشحن في هذا التوقيت.



وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تحرص على أن تجعل جميع أنواع العدادات لها طريقة وأسلوب الشحن موحد على كل العدادات كنوع من التسهيل، موضحًا أنه في بداية ظهور هذه العدادات كان لابد للمواطن أن يقوم بالشحن من فروع الكهرباء نفسها ولكن هذا تغير وأصبح هناك إمكانية للشحن من أي مكان.



وأكد أن هناك أوقات صديقة لا يفصل فيها العداد حتى لو انتهى الرصيد وهي الأوقات من الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباحًا أو أيام الإجازات والعطلات الرسمية، موضحًا أن العداد مع اقتراب انتهاء الرصيد يعطي إنذارًا للمواطن لكي يقوم بالشحن.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه سبق وتم مخاطبة الشركة المسئولة عن برنامج شحن الرصيد لتقوم بعمل تحديث وإصلاح العطل، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا البحث عن بدائل جديدة، فضلًا عن تحريك أكثر من سيارة للذهاب إلى المواطنين حتى لا يكون هناك بطيء في الشحن.



