بعد شائعة وفاتها.. رامي رضوان يكشف مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز (فيديو)

كشف الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل وتداعيات شائعة وفاة دلال عبد العزيز على أسرتها، وتطورات حالتها الصحية.



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " الموضوع كان وقعه صعب جدًا، وفوجئت بعدها بشقيقة الفنانة دلال عبد العزيز، تتحدث لي هاتفيًا، وتبكي بشدة، وكم رهيب مثل هذه المكالمات".



وأضاف "كنا قاعدين في أمان الله، ونتواجد باستمرار مع حماتي العزيزة لمدة 24 ساعة، في غرفة تابعة للرعاية، وفوجئت برسائل وتليفونات لا حصر لها، وتتصمن التعزية في وفاة حماتي، بعد شائعة الوفاة".



واستطرد:"ردي كان عنيفًا لأن الذي نشر الشائعة صحفي، بعض الزملاء الصحفيين زعلوا، ولكنى كنت محدد الذي نشر، ومهنة الصحافة والإعلام تقوم على التحقق من المعلومة، ووارد الخطأ، والاعتذار عن الخطأ، وإنما محدش يقولى إيه اللى مدايقك في الشائعة".



وتابع "لأن الخطأ هنا لا يتوقف عند خطأ صحفي، فالأمر متعلق بوفاة شخص، وأنا مش مكبر الموضوع، وفى كل مرة كان يتم نشر شائعة عن وفاة شخص لا يمسنى كنت بقف وأقول ميصحش، لأن دى أرواح ناس، وتأثيره النفسي بشع وكارثي، وأرجوا من زملائي الصحفيين محدش يزعل مني".



وتابع "خدوا بقى الثقيلة، جالي تليفون كله رعب وهلع وبكاء مكتوم وهينفجر من أخت مدام دلال وأبناء أختها، وأصحابها، وكنت أول ما برد بقول لو دي إشاعة إحنا بخير عشان اسحب رعبهم على طول واطمنهم".



وحول تطورات الحالة الصحية للفنانة قال رامي رضوان "الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن، وكل شوية بيحصل مفاجئة وهناك مجهود كبير جدًا وأرجوا من كل الصحفيين والإعلاميين بلاش نجري في نشر خبر زى ده مراعاة لظروف أي أسرة، ما زلنا نطلب الدعاء، وفي أشد الحاجة له".



