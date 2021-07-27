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وزير الكهرباء يكشف تفاصيل أول يوم عمل من مقر العاصمة الإدارية (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تفاصيل أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته للغاية.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، إن الانتهاء من الأعمال الإنشائية تم في وقت قياسي في الوقت الذي يعاني فيه العالم أجمع من أزمة انتشار فيروس كورونا.

أضاف شاكر، أن العاصمة الإدارية هو مشروع عملاق للغاية، مضيفا: "كنت أتمنى إننا نروح العاصمة الإدارية في شهر 7 وبالفعل حدث، وإن كل ده يحصل في الوقت القياسي ده شيء غير معقول تماما، وربنا يوفقنا ونكمل الانتقال للعاصمة الجديدة على خير".

تابع: "أهمية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيظهر مستقبلا، انتقال على أرقى مستوى، وهو ما سينعكس على العمل بشكل كبير".

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مصر خصخصة الكهرباء الكهرباء العاصمة الادارية الجديدة

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