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سائحون من مختلف دول العالم يروجون لمصر سياحيًا (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أطلقت وزارة السياحة والآثار منذ قليل فيلمين ترويجيين جديدين على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، واللذان  تحدث فيهما عدد من السائحين من مختلف الجنسيات عن تجاربهم أثناء زيارتهم للمنتجعات السياحية المصرية خلال شهر يوليو الجاري.

وخلال الفيلمين الترويجيين أعرب السائحون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والمياة الصافية، مشيدين بدقة وصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقصد المصري والتي جعلتهم يشعرون بالأمان خلال فترة إقامتهم بمصر، كما أشادوا بجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم.


يأتي تصوير وإطلاق هذين الفيلمين الترويجيين في إطار حرص الوزارة علي الترويج للمقصد السياحى المصري بالأسواق السياحية المستهدفة بطريقة أكثر فعالية، وإلقاء الضوء على استمتاع السائح بأجازته في مصر. 

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مصر ترويج سياحي السياحة والاثار الاثار

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