Advertisements

هل تحصل الحامل أو المرضع على اللقاحات؟ عضو لجنة مكافحة كورونا يحسم الجدل (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:08 ص
شيماء حسن
Advertisements
أوضح أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه حتى الآن الدراسات لم تؤكد على زيادة فعالية الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يتم الحصول على الجرعتين من نفس اللقاح.

وأضاف "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن تطعيم استرازينيكا هو عبارة عن البروتين الشوكي لفيروس كورونا محمل على فيروس مستخلص من الشمبانزي وهو الحامل أو الناقل الفيروسي للشفرة الوراثية.

وأشار إلى أن لقاح سبوتنيك الروسي عبارة عن بروتين شوكي محمل على ناقل مخلط وراثي ولذلك يتم تحفيز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة ولا يمكن في الجرعة الثانية أن يتم مهاجمة الجسم، مؤكدًا أنه ليس هناك ضرر من الحصول على جرعتين مختلفتين ولكن يفضل أن تكون الجرعتين من نقس النوع.

وأكد أن الجرعة الثالثة يطلق عليها جرعة معززة بدأ الحديث عنها بعد ما تردد بشأن قلة الأجسام المضادة مع مرور الوقت، مستطردًا "قد نحتاج إلى جرعة معززة، ولكن هذا الكلام سابق لأوانه ولا يوجد دراسات تؤكد ذلك خاصة أنه لم يتم الكشف عما إذا كان التطعيم سيكون سنويا وهذا ليس لأسباب طبية أو سياسية أو اقتصادية ولكن لأسباب تتعلق بنقص المعلومات".

وفيما يتعلق بحصول الحامل أو المرضع على لقاحات أوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه بالنسبة لمن تقوم بالرضاعة ليس هناك ضرر من حصولها على اللقاح وسوف تنتقل الأجسام المضادة إلى الجنين وليس هناك أي ضرر، ولكن بالنسبة للحامل أو من تخطط للحمل لا يوجد دراسات كافية عن مدى أمان اللقاحات وفي مصر لا تعتد إلا بالأمان ثم الفاعلية.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 6 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ أقل من ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ 34 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 11 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

07:46 ص

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان