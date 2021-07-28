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وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا تلك الإنجازات (فيديو)
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:41 ص
كساب أحمد
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أعرب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن سعادته في أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تابع "شاكر" خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، أن الإرادة السياسية هي العامل الأهم وراء كل ما يتم من إنجازات، مستكملا: "مما لا شك فيه أنه لولا الرئيس السيسي بقيادته وتوجيهاته ومتابعته الدقيقة كان لا يمكن نرى الإنجاز الحاصل الآن على كافة المستويات، الانتقال للعاصمة الجديدة هو انتقال لعصر جديد وليس مجرد مكان جديد".
وحول رأيه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ قال: "جميع الوزرات على مستو، ى واحد بتشطيب من أعلى ما يمكن، ما يجعل وسيلة الاتصال ما بين الوزراء أسهل والعمل أفضل، وسيكون هناك فارق كبير مع الانتقال في أداء الحكومة".
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