Advertisements

صابرين عن "الإنس والنمس": كنت بحط خمس رموش فوق بعض وهيحصل بلاوي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
كشفت الفنانة صابرين أنها خلال مسيرتها الفنية لم تفكر يومًا في ماذا ستقدم من أدوار فنية؟ متابعة: "دائمًا يتم سؤالي نفسك تقدمي دور إيه؟ ودائمًا ردي بقول اللي لسه مجاليش".

تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "لما بتيجيلي أي شخصية أنزل ألعبها، بلعب عادي ودي من أمتع عناصر المهنة، طول عمري هاوية، وأنا من الناس اللي مابتحفظش الأدوار وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها، ومعرفش ليلة التصوير أقول أنا عندي بكرة تصوير أذاكر المشاهد، لا، بحفظ على الهواء". 

أضافت صابرين أنها محظوظة في مسيرتها الفنية بلفيف الأباطرة من المخرجين والكتاب والزملاء الصحفيين في كافة الأعمال الفنية التي قدمتها في مسيرتها، متابعة: "كنت محظوظة كل فترة في مسيرتي الفنية عملت خطوة جديدة وعملت  حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء أفراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة".

ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول اختلاف أدوارها التي قامت بها بما وصفته بالانقلاب 360 درجة في أدوار مختلفة بين التراجيدي والكوميدي، قالت: "المشهد الواحد في شخصية مثل شخصية صالحة في  مسلسل شيخ العرب همام فيها كل الشخصيات تراجيدي وكوميدي وقسوة، وكنت بقول لعبد الرحيم كمال وقتها المشهد فيه كل الشخصيات وده من حظي".

كما علقت الفنانة على دورها في فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة  وبطولة محمد هنيدي والذي سيعرض في أغسطس المقبل، وقالت: "كنت طول الوقت باصة على المخرج شريف عرفة وبقول نفسي اشتغل مع الراجل ده؟ فربنا جبهالي  وأول مرة اشتغل مع هنيدي ومعاه".

أكدت: "أن الفيلم مختلف ويتناول عالم الجن وهنيدي هيخش عالم الجن بدون قصد وهتحصل بلاوي والفيلم ممتع والمجموعة المشاركة فيه رهيبة وجميلة، والميكاب كان بياخد وقت كبير جدًا وكنا بنحط أربع أو خمس رموش فوق بعض عشان يطلع الشكل صعب".

أخبار تهمك

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة يستهدف نجمي بايرن ميونيخ

منذ ثلث ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يتراجع عن رحيل نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

صفقة الموسم.. كارتيرون يضغط على الزمالك لضم «جلاد الحراس»

منذ أقل من ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

08:03 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان