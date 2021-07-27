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رامي رضوان يكشف عن أصعب اللحظات على عائلة سمير غانم ودلال عبد العزيز

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن أصعب اللحظات التي مرت عليهم بعد شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وناشد الصحفيين عدم نشر الإشائعات وتوخي الحذر من ذلك وأشار ان الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في العناية المركزة ولا يستطيع الحديث عنها أن حالتها تحسنت.

واضاف رامي، خلال برنامجه "مساء DMC" قائلا : "قاعدين في امان الله ٢٤ ساعة بنعمل شيفتات عشان نبقي متواجدين طوال اليوم ٢٤ ساعة قاعدين في غرفة تابعة للرعاية في اللحظة ديه الشيفت كان  بتاعي وبالصدفة كان معايا حسن وايمي فجأة لقيت رسائل لا حصر لها تعزية ومكنتش فاهم ده عن ايه لحد ما قريت الخبر في أكثر من موقع".

وتابع كلامه قائلا: "في اللحظة ديه هكلمكم عن نموذجين النموذج الاول شقيقة  الفنانة دلال عبد العزيز اللي بتعيش في محافظة الإسكندرية متخيلين لقيتها بتكلمني كنت عارف رديت قولت اننا زي الفل والنموذج الثاني دنيا لما صحيت علي كمية رسايل في تدمير نفسي ارجوكم خلوا بالكم".

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