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عيسى: الديمقراطية العربية تتطلب خروج الإسلام السياسي من المشهد (فيديو)
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:23 م
كساب أحمد
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قال إبراهيم عيسى إن الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى "الديمقراطية في العالم العربي تتطلب خروج الإسلام السياسي من المشهد".
وقال عيسى، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "بناء الإنسان معناه استجابة لاحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر، وهذا شيء مهم للغاية، لا يمكن لأحد لا يجد خبزا أن يفكر في أفكار أخرى".
أضاف: "الوعي أمر ضروري للغاية للحفاظ على ما تم إنجازه، تنمية الوعي وظيفة الدولة، الثقافة والفكر والدين زيها بالظبط زي النقل والصحة والتعيلم"، وأشاد ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ودورها في بناء الإنسان المصري.
أضاف: "الوعي أمر ضروري للغاية للحفاظ على ما تم إنجازه، تنمية الوعي وظيفة الدولة، الثقافة والفكر والدين زيها بالظبط زي النقل والصحة والتعيلم"، وأشاد ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ودورها في بناء الإنسان المصري.
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